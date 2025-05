“Restituire all’Italia il ruolo di superpotenza turistica, che, grazie anche a voi imprenditori, è nelle condizioni di saper interpretare al meglio”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un videomessaggio alla platea della 75esima Assemblea Federalberghi, svoltasi a Merano, per testimoniare la vicinanza alla categoria e lodarne l’impegno.

“Aumentano i turisti stranieri - ha aggiunto -, cresce il tempo di permanenza nelle strutture, sale la spesa complessiva, siamo sempre più attrattivi per alcuni mercati internazionali e attraiamo nuovi flussi europei. Il merito di tutto questo va agli imprenditori e ai lavoratori del turismo, che ogni giorno ci aiutano a diversificare l’offerta e a garantire servizi di qualità, contribuendo a rendere l’Italia una destinazione amata e ricercata. Da parte nostra, ci impegneremo a fare ancora di più e meglio”.

Un messaggio che il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha rafforzato sottolineando la necessità “di avere le istituzioni sempre al nostro fianco, affinché il comparto, che rappresenta il 13% del Pil, possa continuare a essere uno dei più produttivi”. Poi l’esortazione agli albergatori a “lavorare insieme per portare l’Italia a un modello mondiale, facendo fronte a tanti temi in un contesto internazionale sempre più affollato e con competitor che beneficiano di condizioni operative ben più favorevoli in termini di costi”.

Bocca ha parlato con calore e schiettezza ai 400 partecipanti all’evento pubblico ‘Turismo e Territorio: Tendenze Impatti e Dinamiche di Impresa’ nell’ambito dell’Assemblea annuale di Federalberghi: “Sono stati compiuti passi avanti nell’innalzamento della qualità delle strutture ricettive, con un incremento rilevante in quelle di fascia medio-alta, ma occorre investire ancora per competere sul mercato globale. Il sistema bancario italiano sta aprendo nuovi orizzonti, e grazie alla sinergia tra istituti di credito e il nostro sistema associativo, è possibile accedere a incentivi e misure agevolative che riducono il rischio d’impresa e valorizzano gli investimenti”.