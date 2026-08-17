Borgo Barzae, HO Collection apre nel 2028 la sua dimora luxury in Valle d’Itria

HO Collection accelera sul luxury con Borgo Barzae, nuovo indirizzo in Valle d’Itria atteso per la stagione 2028. Il progetto, tra i più rilevanti nella crescita del gruppo della famiglia De Gennaro, nasce dal recupero di una masseria, un piccolo borgo e una villa privata tutelati dalla Soprintendenza.

“Non ci interessa accelerare compromettendo l’autenticità del luogo”, spiega Mattia De Gennaro, managing e marketing director. La struttura avrà 22 camere e interpreterà ‘The Mediterranean way of living’, con l’atmosfera di una dimora pugliese e il servizio di un hotel di lusso. Piscine, pool bar e cucina stagionale accompagneranno la giornata.

La spa di 500 mq proporrà hammam alle erbe, piscina interna, scrub, vasca fredda in un trullo, biosauna, giardino aromatico e trattamenti. Nel borgo, poche camere, piscina e host dedicato difenderanno privacy e silenzio. La proposta gastronomica ruoterà intorno a brace, verdure, olio, cereali, produttori e vini locali.