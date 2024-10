Flavio Briatore sarebbe ormai prossimo a cedere il Twiga. Sembra dunque abbiano trovato conferma le indiscrezioni, che erano già circolate la scorsa primavera, sul possibile interesse di un non meglio precisato fondo americano.

Ora, invece, la notizia è stata rilanciata da Il Giornale, ma il nome del possibile acquirente è italiano: si parla infatti di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli dell’ex patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio. Stando alle anticipazioni de Il Giornale, riprese anche dal Corriere della Sera, “le trattative per cedere i locali con il marchio Twiga sono arrivate in dirittura d’arrivo, mettendo fuori gioco le offerte di altri due fondi internazionali”.

Il condizionale è d’obbligo, ma sembrerebbe che lo stesso Briatore abbia dichiarato: “Io ormai sono assorbito dalla Formula 1, per questo ho messo il gruppo sul mercato”.

Il portfolio

Cinque i siti del brand che potrebbero essere ceduti: quello di Marina di Pietrasanta, i due di Montecarlo, quello di Londra e l’ultimo, aperto il 7 maggio scorso alla Baia Benjamin a Ventimiglia.

Dal canto suo, Del Vecchio junior continua a investire su ristorazione e turismo d’alto livello. Dopo l’acquisizione, la scorsa estate, del 72,5% della Società Acqua e Terme Fiuggi, in appena 14 mesi la sua Triple Sea Food, della quale controlla il 78% tramite la holding Lmdv Capital, ha aperto tre locali in zona Brera a Milano: Vesta, Casa Fiori Chiari e Trattoria del Ciumbia. Ha inoltre finalizzato anche l’acquisizione di altri due locali in zone strategiche dal punto di vista turistico: il Franco Mare a Marina di Pietrasanta e l’esclusivo Le Carillon a Portofino. Guarda caso, fa notare il Corriere, il Twiga di Marina di Pietrasanta è molto vicino al ristorante Franco Mare.

Un’operazione che, comunque, ha molti punti interrogativi, uno su tutti il fatto che Dimitri Kunz d’Asburgo, il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, detiene il 33% del Twiga di Marina di Pietrasanta. Una quota che, stando sempre alle indiscrezioni raccolte da Il Giornale, non avrebbe alcuna intenzione di vendere.