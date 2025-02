Bulgari Hotels alle Bahamas: nel 2029 il debutto a Cave Cay

Si chiama Bulgari & Mansions Cave Cay e aprirà nel 2029 il nuovo indirizzo del gruppo Bulgari Hotels & Resorts Collection alle Bahamas. Un’altra struttura upper level che si andrà ad aggiungersi ai prossimi progetti di Maldive, Miami Beach e Bodrum, che apriranno tra il 2026 e il 2027, portando così a tredici gli indirizzi dell’hospitality di Bulgari nel mondo di cui due - Milano e Roma - in Italia.

Il resort sorgerà su Cave Cay, un’isola privata di 90 ettari delle Exuma, e sarà composto da 64 suite e ville sul mare e 48 residenze private a marchio Bulgari destinate alla vendita. Offrirà una vasta gamma di servizi, tra cui un ampio centro spa e benessere, un’area multisport, un kids club, il Bulgari Bar e il Ristorante - Niko Romito, curato dall’omonimo chef tre stelle Michelin, che proporrà un’esperienza gastronomica fine dining.

Una marina completamente attrezzata permetterà l’ormeggio ai residenti e offrirà ai visitatori una promenade con diverse boutique e un’ampia varietà di esperienze gastronomiche. La marina sarà anche il punto di partenza per una vasta gamma di sport acquatici e per numerose attività locali, incluse le escursioni sulle isole e dune di sabbia più remote.

“Negli ultimi anni - ha commentato Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari - le Exuma si sono affermate come la destinazione più esclusiva e glamour dei Caraibi, attirando i clienti più prestigiosi e sofisticati. Il progetto nuovo non sarà solo il primo Bulgari Resort nei Caraibi, ma anche un nuovo punto di riferimento per la comunità di upscale traveler che già conoscono e apprezzano le altre ‘gemme dell’ospitalità’ della Bulgari Hotels & Resorts Collection”.