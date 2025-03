BV Hotels & Resorts lancia la nuova linea BV Hotel Collection

Una nuova linea per BV Hotels & Resorts. La compagnia annuncia la creazione di Bv Hotel Collection “un concept dedicato all’ospitalità di alto profilo che coniuga raffinatezza, esclusività e un’attenzione particolare al benessere degli ospiti”, come spiega una nota.

La prima struttura è Quarry Resort di Matera, appena acquisito da BV. Si tratta di una struttura 5 stelle lusso nel cuore dei Sassi.

Con questa nuova acquisizione, si legge ancora nella nota, “BV Hotels & Resorts afferma la propria presenza nel settore dell’ospitalità luxury, ampliando un portfolio che già comprende city hotels e resorts, ognuno con un’identità ben definita e un’offerta studiata per rispondere alle diverse esigenze della clientela”.

Franco Falcone, presidente di BV Hotels & Resorts, precisa: “L’acquisizione del BV Quarry Matera e il lancio della linea BV Hotel Collection rappresentano un traguardo significativo per il nostro gruppo. Il rebranding ci ha permesso di evolverci e di costruire solide basi per un’espansione strategica, con l’obiettivo di offrire ai nostri ospiti esperienze di soggiorno uniche, autentiche e in perfetta armonia con il territorio”.