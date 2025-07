“I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato”. Queste le parole con cui Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta, commenta le cifre del primo semestre 2025 del gruppo alberghiero, che ha concluso il periodo con un fatturato lordo B&B stimato di oltre 185 milioni di euro.

Il tasso medio di occupazione delle camere disponibili si attesta al 73%, mentre il revPar (ricavo per camera disponibile) registra una crescita del 2,4%, in linea con l’adr, la tariffa media giornaliera. “La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile - aggiunge Digiesi -, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”.

Le migliori performance

Rispetto allo stesso periodo del 2024 l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), le località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), la Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%).

Anche il revPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%).

Un trend positivo confermato dall’andamento dell’On The Book, che vede un incremento delle prenotazioni estive rispetto allo stesso periodo del 2024. A oggi, infatti, si registra un aumento del 4% delle camere già prenotate, con una crescita dell’adr pari al 2%. Si allunga, inoltre, la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso.

Tra le destinazioni più richieste per l’estate 2025 la costiera amalfitana e la riviera ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti.