BWH Hotels cresce ancora: due new entry in Calabria e nel Lazio

Il 4 stelle BW Grand Hotel Catanzaro porta a quattro il numero di strutture attive in Calabria. Dista appena 10 minuti da Catanzaro Lido, circa mezz’ora dall’Aeroporto di Lamezia Terme e pochi minuti dall’Università Magna Grecia e dalla sede della Regione Calabria, proponendosi come punto di riferimento per soggiorni business e leisure.

Le 39 camere, completamente rinnovate nel 2025, offrono anche ampie soluzioni con soppalco, ideali per accogliere genitori e figli. La sala colazioni dispone di prodotti freschi e tipici del territorio calabrese, e l’area parcheggio è gratuita e accessibile anche ai pullman. “Con il Grand Hotel Catanzaro, nostro secondo ingresso nel network Best Western dopo l’esperienza positiva con il BW Hotel Class di Lamezia Terme, prosegue il percorso di crescita del Gruppo Notaris all’interno di BWH Hotels, con l’obiettivo di valorizzare l’ospitalità calabrese attraverso strutture che uniscono qualità e identità locale” ha sottolineato Annibale Notaris, proprietario del Gruppo Notaris.

Il BW Hotel Colaiaco, in stile liberty, è un quattro stelle ad Anagni, nel frusinate, a pochi minuti dall’autostrada e facilmente raggiungibile. Le 51 camere, ampie e luminose, sono curate nei minimi dettagli. In particolare, le junior suite si distinguono per l’eleganza dei materiali e la ricercatezza degli spazi: bagni rivestiti in pregiato marmo di Carrara bianco, vasche idromassaggio e terrazze private. L’hotel dispone di un ampio spazio esterno con piscina immerso nel verde, una sala congressi, un parcheggio gratuito e, fiore all’occhiello, un ristorante interno, che propone una cucina autentica e creativa. “Accogliere gli ospiti con autenticità, eleganza e attenzione ai dettagli è da sempre la nostra missione - ha commentato Vittorio Colaiaco, proprietario del BW Hotel Colaiaco -. L’ingresso nel network BWH Hotels rappresenta per noi un’opportunità di crescita e condivisione, mantenendo salde le radici del nostro territorio e valorizzando ogni esperienza di soggiorno”.

“Due strutture diverse per storia e posizionamento - aggiunge Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy & South-East Europe -, ma accomunate dalla volontà di offrire un’ospitalità autentica, radicata nel territorio e orientata alla qualità. Questi ingressi rafforzano la presenza del brand Best Western in due aree strategiche del Paese, confermando il nostro impegno a supportare realtà imprenditoriali locali che condividono la nostra visione di accoglienza e sviluppo”.