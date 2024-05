BWH Hotels cresce in Umbria con un boutique hotel storico

BWH Hotels Italia & Malta cresce in Umbria con Antico Sipario Boutique Hotel, BW Signature Collection, una struttura che nasce dal restauro di un palazzo medievale e deve il suo nome al ritrovamento, durante i lavori di ristrutturazione, del sipario del piccolo teatro ospitato nel palazzo.

L’hotel, con otto camere Superior e Deluxe, è nel centro storico di Paciano, borgo medievale nel comprensorio del Lago Trasimeno in provincia di Perugia, al confine fra Umbria e Toscana. “Antico Sipario Boutique Hotel - sottolinea il proprietario e direttore Claudio Bittoni - è un gioiello nella campagna umbro-toscana. La decisione di avvalerci del supporto di un gruppo alberghiero con una risonanza globale come BWH risiede nella volontà tanto di innovare il nostro prodotto grazie ai numerosi servizi a disposizione di imprenditori dell’ospitalità, quanto di sfruttare l’enorme risonanza che può dare anche a noi piccole realtà, in un territorio di grande valore e non ancora presidiato da BWH. Il marchio che abbiamo scelto si addice perfettamente al nostro hotel e alla location: cura negli arredi e nei servizi in un territorio di eccellenza”.

Tra i servizi la sala meeting che ospita fino a 40 persone, lo shop dove acquistare prodotti del territorio, un corner biblioteca Bookcrossing e uno spazio per i bambini. Per tutte le prenotazioni delle new entry è valida la promo “Doppi Punti” del programma fedeltà del Gruppo, Best Western Rewards.