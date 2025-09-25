“Quello che inizia oggi è un nuovo capitolo che cambia completamente la storia di BWH Hotels Italia e ne rafforza la leadership internazionale”. Spiega così Walter Marcheselli, presidente del gruppo alberghiero italiano, la svolta epocale che porterà, dopo 40 anni di attività nel nostro Paese, BWH Hotels Italia a diventare BWH Hotels Italia & South East Europe, un’organizzazione responsabile di ben 15 Paesi e oltre 200 alberghi.

Dopo Malta, che lo scorso anno è passata sotto il controllo italiano, dal primo gennaio 2026 saranno infatti ben 13 i nuovi mercati presidiati, tra cui Grecia, Albania, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Kosovo, Cipro, Macedonia e Armenia. Questi nuovi ingressi porteranno in dote 30 nuove strutture - 10 hotel in Grecia, 7 in Bulgaria, 4 in Romania e 3 in Armenia -, che si fregeranno di uno dei setti marchi del gruppo.

Le scommesse

Anche Siria, Libano e Montenegro ricadranno sotto la gestione italiana, nonostante in questi mercati non sia ancora stata individuata nessuna struttura alberghiera idonea. “Crediamo nel potenziale di questi territori e stiamo costruendo ponti culturali, commerciali e operativi, cercando di mantenere e valorizzare l’identità locale” ha dichiarato Sara Digiesi, ceo della nuova realtà alberghiera.

Il piano di espansione guarda a un fatturato di circa 415 milioni di euro e a ulteriori aperture, a cominciare dai Paesi dove la crescita turistica è più sostenuta e matura, in particolare Grecia, Bulgaria e Romania.