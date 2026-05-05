BWH Hotels Official Sponsor del Giro d’Italia anche nel 2026

Si rinnova l’impegno di BWH Hotels Italy & South-East Europe per il Giro d’Italia, sia maschile sia femminile, in qualità di Official Sponsor.

“Si tratta di una sfida che BWH Hotels è pronta a sostenere con una presenza capillare – spiega l’azienda -: l’operazione valorizza l’intero network di circa 200 hotel del Gruppo, con un focus particolare sulle circa 50 strutture presenti nelle destinazioni toccate dal percorso. L’impegno supera i confini nazionali fin dai primi colpi di pedale, coinvolgendo anche 6 hotel in Bulgaria (dove partirà il giro), sotto la guida della divisione italiana da meno di un anno e già pienamente integrati nei flussi operativi del Gruppo, pronti a diventare il punto di riferimento per la Corsa e i suoi appassionati”.

L’edizione 2025 del Giro d’Italia ha generato un impatto economico record di 2,1 miliardi di euro. L’evento continua a dimostrarsi un volano formidabile per il turismo: il report evidenzia una crescita costante degli spettatori live, che lo scorso anno sono stati 2,3 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto al 2024. “Questo sodalizio rappresenta un’opportunità strategica di networking e visibilità per le nostre strutture, capace di generare flussi turistici incrementali e valore reale per gli albergatori – evidenzia Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & SEE -. È un investimento nel legame tra sport e territorio che tocca tutte le destinazioni del percorso, dalla Bulgaria fino a Roma rendendo protagonisti i nostri hotel”.