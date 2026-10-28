BWH Hotels cambia nome e si trasforma in WorldHotels, riunendo i suoi oltre 4mila alberghi e 18 brand sotto un unico masterbland globale. Il rebranding sarà accompagnato dall’unificazione del programma fedeltà WorldHotels Rewards, che entrerà in vigore il 5 gennaio 20207.

“In questo passaggio - dichiara Sara Digiesi, chief executive officer di WorldHotels Italy & South-East Europe - facciamo tesoro della nostra storia per far evolvere la nostra visione affermando, con le trasformazioni introdotte, la dimensione globale di un gruppo diversificato nella gamma di brand e dotato di nuovi strumenti per conquistare viaggiatori di domani. Per i nostri albergatori i benefici si moltiplicano: più attrattività sui mercati internazionali, un programma fedeltà unico e strumenti digitali avanzati. Resta ciò per cui i viaggiatori hanno scelto fino a oggi i nostri marchi amati e noti, cambia il modo in cui li facciamo scoprire ai viaggiatori di tutto il mondo”.

“Best Western - aggiunge - continua a mantenere la grande rilevanza legata ad un brand iconico e ben riconoscibile; gli hotel di WorldHotels Collection conquistano il mainstream in un contesto che ne riconosce il carattere esclusivo e lascia spazio alla loro espressione, coinvolgendoli maggiormente nella crescita del Gruppo”.

“Il momento giusto per la trasformazione”

“Da nostre ricerche di mercato - spiega Wytze van den Berg, vicepresidente delle operazioni Internazionali per l’area Emea - è emerso il divario tra l’ampiezza del nostro portfolio alberghiero e la consapevolezza dei viaggiatori al riguardo. Molti conoscevano Best Western, ma ignoravano che facesse parte di un portfolio globale che comprende una vasta gamma di esperienze alberghiere e fasce di prezzo. Quando i viaggiatori sono venuti a conoscenza di questa offerta più ampia, la loro considerazione dei nostri hotel come opzione di alloggio è aumentata di oltre 20 punti, mentre la loro considerazione del nostro programma fedeltà è cresciuta fino a 26 punti”.

“Mentre celebriamo l’80esimo anniversario di Best Western e il 55esimo di WorldHotels Collection - aggiunge in un’intervista a Hosteltur - ci siamo presi del tempo per valutare se fossimo pronti ad affrontare con successo i prossimi decenni. A seguito delle nostre ricerche, abbiamo deciso che questo era il momento giusto per iniziare questa trasformazione”.

“Disponiamo di un hotel praticamente per ogni tipologia di viaggio, eppure molti viaggiatori ne conoscono solo una parte - ha dichiarato Larry Cuculic, presidente e amministratore delegato di WorldHotels -. Collegando i nostri marchi, il programma fedeltà e le nostre risorse digitali sotto un unico brand principale rendiamo più semplice per i viaggiatori comprendere chi siamo oggi; al contempo, consentiamo ai nostri albergatori di competere meglio su scala globale, preservando l’indipendenza e l’individualità dei nostri 4.000 hotel”.

Con il passaggio da BWH Hotels a WorldHotels il gruppo prevede anche di espandere significativamente il portfolio nei mercati emergenti e nei segmenti lifestyle e lusso del suo network.

Il gruppo lancerà anche un’esperienza digitale completamente rinnovata. “Non si tratta solo di un restyling grafico - spiega van den Berg -, ma anche dell’integrazione di nuove tecnologie nei nostri siti web, app e piattaforme mobile. Sono progettati per adattarsi alle ricerche tramite intelligenza artificiale e prevediamo che genereranno maggiori ricavi per le nostre strutture”.