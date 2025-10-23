BWH, il Collini Hotel Mykonos entra nella collezione WorldHotels Elite

New entry in Grecia per BWH Hotels Italy and South-East Europe. Il Collini Hotel Mykonos entra ufficialmente nel network, inserendosi nella collezione WorldHotels Elite.

Si tratta della prima affiliazione nel Paese da quando BWH Hotels Italia ha assunto la guida dei mercati del Sud-Est Europa.

La struttura - che aprirà le sue porte a maggio 2026 ed è disponibile da settembre sui canali di prenotazione BWH -, sorge a Fanari e dispone di suite esclusive con vista mare, concepite come spazi privati e accoglienti. Alcune sistemazioni offrono, inoltre, jacuzzi privata o plunge pool.

“Dopo l’ingresso del Collini Rooms di Milano nella Collection Crafted, siamo felici di rafforzare il nostro legame con il brand BWH Hotels attraverso l’affiliazione del Collini Hotel Mykonos al brand WorldHotels Elite - commenta Carmine Rotondaro, proprietario di Collini Hotels & Resorts -. Questo nuovo traguardo consolida ulteriormente il nostro legame con il brand BWH Hotels, con cui condividiamo una visione dell’ospitalità che va oltre il comfort e si trasforma in racconto, esperienza, identità. Entrare a far parte di una collezione così prestigiosa ci consente di esprimere anche qui il nostro approccio distintivo, fatto di stile, personalità e cura sartoriale per ogni dettaglio”.

Il nuovo ingresso nella collezione WorldHotels “rappresenta un traguardo importante per il nostro Gruppo - aggiunge Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe -: è la prima affiliazione in Grecia e al tempo stesso la seconda struttura della stessa proprietà a entrare nel network, dopo il Collini Rooms di Milano. Questo consolidamento nasce da una visione condivisa dell’ospitalità, interpretata in modo audace, distintivo e profondamente legato al territorio. Con questa nuova affiliazione, superiamo le dieci strutture WorldHotels in pochi mesi, confermando il nostro impegno nel valorizzare un brand internazionale che celebra l’indipendenza, il design e l’identità autentica delle destinazioni”.