BZAR hotels accelera in Italia: 6 nuove acquisizioni per i marchi Signature e Gateway

Si amplia il portfolio di BZAR hotels. In tre mesi, da gennaio a oggi, il Gruppo ha acquisito 6 nuove strutture, che andranno ad arricchire le offerte dei marchi Signature e Gateway.

Nel dettaglio, entrano in Signature l’Hotel Adoro, Palazzo delle Coppelle, Hotel Fori Imperiali, a Roma; e Palazzo Buenos Aires, a Milano.

Due invece gli ingressi nel marchio Gateway: il Castello di Leonina, nel cuore della campagna toscana; e Borgo La Ferriera, nella Tuscia viterbese.

Con le new entry BZAR conta ora in Italia oltre 50 hotel, per un totale di 1.700 camere e suite.

“Vogliamo portare il brand BZAR ad avere una posizione importante all’interno del panorama dell’ospitalità in Italia e al contempo, grazie al nostro modello di business, garantiamo a molte magnifiche strutture indipendenti, un futuro, supportandole negli investimenti per evolvere la loro offerta - afferma Filippo Ribacchi, presidente BZAR hotels e socio fondatore -. Abbiamo una visione chiara e per tutto il 2025 prevediamo di continuare questo sviluppo, con investimenti importanti che ci portano ad una previsione di fatturato sopra ai 65 milioni di euro.”