Ca’ Foscari e SIO, prime lauree in Hospitality Innovation and e-Tourism

Sono 14 le ragazze e i ragazzi che hanno conseguito le prime lauree del Corso Triennale in Hospitality Innovation and e-Tourism, sviluppato da Ca’ Foscari in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità. Il corso, nato nel 2021 e interamente in lingua inglese, coniuga competenze gestionali nell’ambito dell’industria dell’ospitalità con altre sulla trasformazione digitale e la sostenibilità dei servizi turistici, arricchendo la formazione con esperienze di stage e laboratori.

Il turismo 4.0

I primi neodottori si sono specializzati negli ambiti del turismo 4.0: dallo sviluppo dei canali social come strumenti di marketing allo sviluppo di un’offerta turistica ecosostenibile; dalla progettazione di eventi all’analisi di come è cambiato negli anni il pubblico museale; dalla gestione delle risorse umane nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale alla tecnologia blockchain per il settore alberghiero.

“È un traguardo davvero emozionante non solo per studenti e studentesse, ma anche per me come coordinatore del corso di laurea - afferma Claudio Lucchese, docente di informatica e coordinatore del corso -. Un percorso non facile, che copre aree molto diverse tra loro e che ha permesso loro di acquisire nuove competenze manageriali, economiche, informatiche, relazionali e di metterle in pratica in ben tre diversi tirocini aziendali”.

“Queste lauree rappresentano il coronamento di un progetto in cui la Scuola Italiana di Ospitalità ha riposto grande fiducia sin dall’inizio - dichiara Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità - e che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato sia non solo possibile, ma anche auspicabile. Tutti i neolaureati sono perfettamente bilingui e dominano una terza lingua a livello B1. Hanno inoltre completato con successo 3 tirocini aziendali, che si sono rivelati tanto formativi quanto le materie curriculari, molte delle quali innovative e incentrate sul settore specifico. Le oltre 50 aziende, italiane e internazionali, con cui sono state stipulate convenzioni negli ultimi tre anni, esprimono grande soddisfazione per la collaborazione con SIO e Ca’ Foscari per i tirocini degli studenti e manifestano un forte interesse nell’offrire ai neolaureati percorsi lavorativi di crescita in un settore, quello dell’hospitality, che offre sempre più opportunità di carriera”.