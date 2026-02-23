Caracciolo Hospitality Group cresce a Napoli con l’Hotel Miramare

Caracciolo Hospitality Group si rafforza a Napoli aggiungendo al suo portafoglio l’Hotel Miramare, struttura storica sul lungomare, che è ora oggetto di un programma di restyling globale, partito a metà dello scorso anno e la cui durata prevista è di due anni. L’obiettivo è di recuperare l’eleganza storica dell’edificio integrandola con soluzioni di design contemporaneo. “Il Miramare - commenta Costanzo Jannotti Pecci, ceo di Caracciolo Hospitality Group - rappresenta la nostra visione di ospitalità elegante, autentica, capace di dialogare con il patrimonio culturale e paesaggistico della città. Continuiamo a investire in destinazioni che raccontano la bellezza del nostro territorio e il futuro dell’hotellerie italiana”.

Attraverso un accordo con la società Essenza Hospitality di Giovanni Paone, patron del Gruppo Miri SpA, Caracciolo Hospitality Group ha siglato per il Miramare un accordo di gestione esclusiva a partire dal 2026. La new entry si inserisce in una strategia di crescita mirata del gruppo, che così amplia la gamma di esperienze offerte dal suo portafoglio: business, leisure urbano, wellness e ora luxury seaside.

“L’avventura Miramare - conclude Giovanni Paone, a.d. del Gruppo Miri SpA - rappresenta un’ulteriore evoluzione del percorso turistico/ricettivo che il nostro gruppo porta avanti già da diversi anni, con la controllata Essenza Hospitality. All’interno del Miramare, “Essenza” gestirà i due ristoranti della struttura, con un’impostazione che sposa pienamente la vision del Caracciolo Hospitality Group relativa all’accoglienza del turismo di alta gamma in Campania, raccontando dinnanzi ad uno dei panorami più belli al mondo l’alta cucina del pluristellato Vincenzo Guarino”.