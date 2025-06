Carenza di personale, la Valle d’Aosta approva un disegno di legge per le staff house

La Valle d’Aosta si mobilita in sostegno degli stagionali del turismo e della ristorazione. Il Consiglio regionale ha approvato un disegno di legge che mira a risolvere il problema abitativo che affligge il personale delle strutture ricettive nelle località più turistiche.

Il provvedimento prevede, infatti, finanziamenti agevolati per la riconversione di immobili da usare come ‘staff house’, ovvero da destinare alla forza lavoro di alberghi ed esercizi commerciali in arrivo nella regione durante i periodi di picco.

“Questo è un primo tassello, ma sarà necessario introdurre ulteriori misure per rendere la nostra regione attrattiva per i lavoratori e le lavoratrici che vorranno venire a prestare sul nostro territorio la loro indispensabile opera e professionalità, e, eventualmente, trasferirvisi con le loro famiglie - ha dichiarato Albert Chatrian di Union Valdôtaine al termine della seduta del Consiglio regionale -. Alcune località di media montagna o della valle centrale, dove il costo delle abitazioni è più accessibile rispetto a quelle più turistiche, potrebbero così ritrovare nuova vitalità, anche demografica, grazie all’afflusso di persone in grado di colmare la carenza di manodopera locale”.

Gli immobili ammessi

Nell’ottica di contenere il consumo di suolo e promuovere la riqualificazione urbana, riporta Ansa, il disegno di legge prevede esclusivamente il riutilizzo di edifici esistenti.

Sono due i tipi di immobili che potranno essere riconvertiti attraverso le agevolazioni: quelli con destinazione turistico-ricettiva alberghiera, cessati definitivamente e non riconvertiti ad altro uso; e quelli con altre destinazioni d’uso, previa modifica della destinazione in funzione dell’alloggio del personale.

Gli edifici riutilizzati saranno classificati come strutture complementari di aziende alberghiere attive. In questo modo gli imprenditori potranno accedere ai mutui agevolati previsti dalla normativa regionale.