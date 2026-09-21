Caro energia, per l’hotellerie bolletta da oltre un miliardo di euro

Il caro energia mette sotto pressione i conti dell’hospitality. Secondo le previsioni dell’Ufficio Studi Confcommercio, l’hotellerie sarà uno dei comparti del terziario che risentiranno maggiormente dell’aumento dei costi energetici nei prossimi mesi, insieme al commercio e alla ristorazione.
Nel secondo semestre del 2026, stima l’analisi riportata da ilsole24ore.com, la bolletta elettrica del settore alberghiero potrebbe superare il miliardo di euro, comportando una notevole contrazione della marginalità nell’intera filiera.
Una stangata per un comparto che sta già facendo i conti con spese importanti.
Secondo le rilevazioni di Confcommercio, infatti, per le aziende alberghiere la spesa energetica ammonta attualmente a 164 milioni di euro.