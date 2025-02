Castello Sgr: 500 milioni in tre anni per l’hospitality d’alta gamma

Un totale di 500 milioni di euro da investire in tre anni. A tanto ammonta la cifra che Castello Sgr intende investire per arricchire la piattaforma Hospitality Italian Infastructure, lanciata a fine 2024 e focalizzata sull’ospitalità di fascia alta e i serviced apartments.

“I primi 150 milioni dei 500 che vogliamo investire - spiega Giampiero Schiavo, ceo di Castello Sgr – sono già opzionati tra lago di Como, Valle d’Aosta e Sardegna”. La società tuttavia, come spiega Il Sole 24 Ore, guarda anche alle Dolomiti, alla Puglia e alla Sicilia.

Per quanto riguarda, invece, le branded residence Castello ha acquisito come società operativa Halldis, “che si rivolge appunto a un segmento medio-alto” spiega Schiavo a il Sole 24 Ore. Con la piattaforma Castello Sgr prevede qualche apertura già per la fine di quest’anno. Le attuali 4mila camere in 34 strutture saliranno a 4.300; l’obiettivo è di acquisire strutture per riposizionarle ed effettuare il rebranding con il coinvolgimento delle grandi catene alberghiere.

Così è accaduto, ad esempio, a Poltu Quatu, nel Nord della Sardegna, dove Castello ha acquisito un complesso immobiliare che riaprirà la prossima estate come hotel a 5 stelle con serviced apartments in partnership con Marriott. Sempre con Marriott Castello aprirà a Courmayeur Le Géant, il primo Apartments by Marriott Bonvoy in Italia, “una struttura che stiamo ultimando e verrà gestita dalla nostra società Vita che ha comprato Halldis - dice Schiavo -. Saremo i primi a creare una piattaforma di serviced apartments”.