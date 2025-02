Castello Sgr, nuova acquisizione a Roma

Castello Sgr tramite il fondo di investimento di nuova costituzione Intracento ha acquistato a Roma, in via Cavour, un edificio storico di 22 mila metri quadri distribuiti su sette piani. Valore dell’operazione: 45 milioni di euro.

“Questa operazione - ha detto in un intervento riportato dal Sole 24Ore Francesco Salamone, co-head of investments Real Estate & credit di Castello - mette in luce come il mercato stia attirando sempre maggiore interesse da parte di investitori internazionali e rafforzi la collaborazione strategica di Castello con un operatore di primo piano in Europa come Invel”.

Le quote del fondo sono state sottoscritte da un primario investitore istituzionale greco e da Invel Real Estate, partner di Castello e asset manager di Intacento. “Il successo dell’operazione è stato facilitato dal dialogo costante con i lender attivi sul mercato greco, che ci ha permesso di accompagnare l’investitore verso un efficiente percorso di accesso ai capitali” ha aggiunto Davide Madini, partner e country head Italy di Invel.