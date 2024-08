Cinque americane, tre cinesi, una britannica e una francese. Sono queste le prime 10 posizioni della classifica 2023 delle maggiori catene alberghiere mondiali certificate come sempre dal ranking annuale elaborato dalla rivista statunitense Hotels Magazine e riportato su Hosteltur.com. Dieci posizioni che non cambiano rispetto il 2022, ma che vedono modificare alcune posizioni, visto che ben nove delle prime dieci catene alberghiere hanno aumentato la loro presenza nel mondo sia in termini di strutture, che come offerta di stanze.

Al primo posto c’è Marriott International, la catena alberghiera con più camere al mondo: 1 milione 560mila 687, distribuite in 8.566 alberghi. In un anno il gruppo americano ha aggiunto 484 hotel e 69.496 camere.

Al secondo posto c’è la cinese Jin Jiang International, che dispone di 1.342.161 camere. Il gruppo cinese ha tuttavia il numero più alto di strutture sparse nel mondo, possedendo ben 13.250 alberghi. Completa il podio il gruppo Hilton, che dispone di 1.182.937 camere e 7.530 hotel, ovvero 55.507 camere e 365 hotel in più rispetto al 2022.

Fuori dal podio

Al quarto posto la britannica IHG, mentre a sorpresa al quinto posto si piazza un’altra cinese, la H World Group LTD. In meno di un anno la catena di Pechino ha scalato due posizioni in classifica superando la francese Accor e l’americana Windham hotels.

Nessun gruppo europeo, oltre i francesi, nella lista dei primi 10. A sorpresa al tredicesimo posto compare però il conglomerato di alberghi indipendenti Keytel, con sede a Barcellona.

In Italia la presenza di catene nel nostro mercato alberghiero è in crescita oltre il 20% dell’offerta totale.

A conti fatti, infine, sono circa 1 milione 200mila le stanze che dividono il primo in classifica dal decimo, BWH Hotels. Il gruppo americano è l’unico nella top ten, ad aver chiuso il 2023 con numeri negativi: 4 mila stanze e una dozzina di alberghi in meno, che non gli hanno comunque impedito di restare in decima posizione.