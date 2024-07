Il commercial real estate italiano chiude il primo semestre del 2024 con un volume d’investimento in netto recupero rispetto ai primi sei mesi del 2023 (+33%) pari a 3,1 miliardi di euro.

A spingere la ripresa sono i risultati del secondo trimestre (1,8 miliardi di euro) con delle performance superiori del 42% al corrispondente periodo del 2023.

“La crescita dei volumi di investimento del trimestre conferma che il mercato ha superato la sua fase più sfidante ed è iniziata la ripresa”, commenta Silvia Gandellini, head of capital markets and head of a&t high street di Cbre Italy.

Andando ad analizzare in dettaglio il valore delle singole asset class, ciò che emerge è come proprio nel secondo trimestre del 2024 sia stato il segmento hotel a far segnare i volumi d’investimento più elevati con oltre 690 milioni di euro investiti (+240% sul 2023), per un totale di quasi 1 miliardo di euro da inizio anno (+92% sul 2023).

A guidare i risultati, il comparto lusso che è stato caratterizzato da operazioni su strutture high-end in destinazioni di prestigio come Venezia, Roma e lago di Como: dove i prezzi per camera sono generalmente molto alti, le performance delle strutture sono ottime e vi sono in pipeline espansioni dei portafogli .