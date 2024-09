Crescita del fatturato dell’8% nei primi 8 mesi dell’anno per CDSHotels. Un risultato ottenuto in particolare grazie alle performance di Terrasini Città del Mare e Riva Marina Resort, che hanno registrato rispettivamente un incremento del +17% e del 13%.

“La nostra strategia, focalizzata sulla qualità dei servizi, sulla cura dei clienti e su politiche di prezzo oculate, ci ha consentito di crescere in modo significativo – commenta il direttore commerciale Ada Miraglia (nella foto) -, anche in un anno complesso dovuto ad una congiuntura internazionale instabile e alle difficoltà economiche che affrontano soprattutto le famiglie di fascia media che ha creato un mercato altalenante caratterizzato da un notevole early booking – nella prima parte dell’anno - seguito da un periodo di quasi fermo nella tarda primavera, per segnare un picco dei last minute”.

Le prospettive per il resto dell’anno sono altrettanto promettenti: da settembre a dicembre si prevede un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023, con settembre che ha già registrato il tutto esaurito in molte delle strutture e l’occupazione per ottobre in costante crescita.