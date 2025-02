Sarà inaugurata a giugno in Calabria la novità 2025 di CDSHotels: Le Castella-Ninfe Saracene. “L’arrivo in Calabria - commenta Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels - rappresenta per noi un passo strategico fondamentale. Dopo aver consolidato la nostra presenza in Puglia e Sicilia abbiamo scelto questa regione per la sua straordinaria bellezza e il suo potenziale turistico. L’apertura del CDSHotels Le Castella - Ninfe Saracene rientra perfettamente nella nostra strategia di crescita e valorizzazione del territorio, offrendo un’ospitalità di qualità e sostenibile”.

Camere e servizi

La nuova struttura, un 4 stelle superior, disporrà di 85 camere, una piscina, un ristorante con terrazza e un lido (previsti per il 2026 una sala congressi e un centro benessere) e seguirà la filosofia della catena, impiegando personale locale e promuovendo l’uso di prodotti a chilometro zero.

Il gruppo ha chiuso il 2024 con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, avvicinandosi alla soglia dei 60 milioni di euro di fatturato.

L’anno ha confermato la stabilizzazione del mercato italiano dopo l’exploit del 2023 e il flusso turistico nazionale ha registrato una distribuzione più omogenea nei quattro mesi centrali dell’estate, attuando di fatto la destagionalizzazione. Sul fronte internazionale il mercato estero ha registrato un aumento del 37% rispetto al 2023, con i turisti francesi che hanno superato i tedeschi, grazie soprattutto a nuovi accordi stipulati con tour operator transalpini. Anche in CDSHotels si è osservato un aumento della clientela proveniente da Canada, Stati Uniti e Australia, consolidando la presenza del brand in mercati strategici.

La piattaforma digitale

Per migliorare l’esperienza degli ospiti a partire da quest’anno CDSHotels introdurrà una piattaforma digitale avanzata, che integrerà i servizi digitali già offerti come un’area booking multistep, un’e-mail pre-stay che illustra agli ospiti i servizi ancillari, il pre-check-in online, una guest app dalla quale prenotare i servizi durante il soggiorno, oltre a una mail post-stay e a un sistema di fidelizzazione personalizzato.

“Per il 2025 - conclude Miraglia - le prospettive sono ottime: il forecast segna un +36% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’obiettivo resta quello di ampliare la nostra offerta e consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e internazionale”.