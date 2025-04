Le premesse ci sono tutte: l’estate di CDSHotels potrebbe essere una delle migliori del gruppo. La conferma ci arriva dal direttore commerciale, Ada Miraglia: “Per ora - spiega - il forecast per il 2025 è confermato dal momento che, alla data di oggi, registriamo un incremento di prenotazioni chiuse del 31% rispetto all’analogo periodo del 2024”. Merito, certo, del continuo aumento della componente internazionale, ma anche del ‘risveglio’ della clientela nazionale “che lo scorso anno - ricorda Miraglia - era in stallo in questo periodo. Ora, invece, si è lasciata maggiormente tentare dalla politica del ‘Prenota prima’ con le riduzioni dei prezzi del 10%; un’iniziativa scaduta il 31 marzo, anche se in alcune nostre strutture rimarrà sino al 30 aprile, ma con uno sconto ridotto al 5%”.

La stagione che si allunga

Early booking, dunque, ma non solo. Altro dato positivo è la destagionalizzazione della componente italiana, che si orienta sempre più verso i mesi di spalla di giugno e settembre, o si prende diverse piccole pause distribuite durante tutto il periodo estivo: “Questo comporterà, da parte nostra, un sempre maggiore livellamento dei prezzi - osserva Miraglia - durante l’arco della stagione”.

I mercati esteri, dicevamo, continuano a essere determinanti per il business di CDSHotels, con delle conferme rispetto allo scorso anno: “Come già avvenuto nel 2024, stanno continuando ad aumentare le prenotazioni di francesi e svizzeri - riferisce Miraglia -, balzati al primo posto nel ranking dei bacini emissori, seguiti dai tedeschi e dagli inglesi. Un mercato molto esigente, quello francese, che richiede chiarezza, trasparenza nella proposta presentata e accuratezza del servizio”. Un mercato che sta ampiamente compensando la leggera diminuzione della componente tedesca, frenata nelle prenotazioni dalla recessione in atto in quel Paese.

Nessuna frenata, invece, dal bacino americano, anzi: “Sul Baia Taormina risentiamo ancora dell’effetto ‘White Lotus’ - dice Miraglia -, che ha fatto esplodere l’interesse per la Sicilia. In questa struttura, dunque, americani e inglesi stanno aumentando in modo interessante”.

Il debutto in Calabria

Intanto, giusto in tempo per la stagione estiva, aprirà il nuovo indirizzo del gruppo in Calabria: il CDSHotels Le Castella - Ninfe Saracene, la cui inaugurazione è prevista per fine giugno. “Con questa nuova struttura rafforziamo la nostra presenza sul mercato italiano, estendendoci oltre Puglia e Sicilia - precisa -. L’arrivo in Calabria rappresenta per noi un passo strategico fondamentale e abbiamo voluto debuttare con un prodotto di livello volutamente alto, un 4 stelle Superior che rientra perfettamente nella nostra strategia di crescita e valorizzazione del territorio, offrendo un’ospitalità di qualità e sostenibile”. I lavori di completamento stanno per essere ultimati: “La struttura in realtà è nuova - sottolinea Miraglia -, ma era ferma da un po’ di anni e noi l’abbiamo rilevata. Avrà 85 camere, una piscina, un ristorante con terrazza e un lido e farà parte della Hotel Collection”.