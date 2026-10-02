CDSHotels, fatturato a +17% nei primi otto mesi del 2026 e stagione che si allunga

Dal 1° gennaio al 30 settembre CDSHotels ha registrato una crescita del fatturato del + 17% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando un andamento positivo della stagione, fanno sapere in una nota alla stampa.

Dopo un avvio caratterizzato da una forte propensione all’early booking, proseguita fino a marzo, nei mesi di aprile e maggio le prenotazioni hanno seguito una progressiva stabilizzazione fino a registrare un forte slancio nei mesi successivi. La domanda ha ripreso slancio, sostenuta soprattutto dal last minute, ancora attivo in ottobre. Una dinamica che conferma il progressivo allungamento della stagione, con molte delle strutture CDSHotels che rimarranno aperte fino ai primi di novembre.

La clientela italiana si conferma il primo mercato per importanza nei due mesi centrali estivi, mentre Francia, Regno Unito e Germania occupano, nell’ordine, le prime tre posizioni sul fronte internazionale.

“Il 2026 conferma una domanda molto dinamica, con tempi di prenotazione che cambiano rapidamente nel corso della stagione. A un early booking particolarmente sostenuto fino a marzo sono seguiti due mesi più deboli, mentre successivamente abbiamo assistito ad un importante last minute, che continua a generare prenotazioni anche in autunno. In questo contesto, la crescita della produzione del 17% è un dato significativo che ci consente di guardare con fiducia al bilancio complessivo della stagione”, dichiara Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels.

Anche la flessibilità assume un ruolo sempre più rilevante nella scelta del soggiorno, quando i clienti possono scegliere tra diverse modalità di pagamento e cancellazione.

“I risultati ottenuti nel corso della stagione 2026 ci confermano la bontà degli obiettivi che CDSHotels persegue ormai da anni, puntando sulla qualità dei servizi, la varietà dell’offerta e il legame con il territorio. Stiamo già lavorando al 2027 con l’ingresso di un nuovo hotel in Salento e importanti ampliamenti in due strutture già presenti nel nostro portfolio. Interventi con cui vogliamo rafforzare il prodotto e continuare a rispondere a un cliente sempre più esigente e interessato alle esperienze che una destinazione è in grado di offrire”, conclude Miraglia.