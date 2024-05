Ha riaperto sotto la nuova veste di 4 stelle superior e il riscontro tra la clientela è stato subito immediato. Pietrablu, lo storico resort di Polignano a Mare, è entrato a far parte della Hotel Collection di CDSHotels dopo un attento e articolato lavoro di restyling iniziato lo scorso novembre.

“La sua nuova veste - spiega Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels - è quella di hotel per coppie e siamo passati dal trattamento all inclusive a b&b e mezza pensione. Una scelta che ha ottenuto il gradimento del mercato, soprattutto estero, che prenota con largo anticipo”.

Gli interventi

L’intervento di restyling ha riguardato sia le parti comuni, sia le camere. Tutti gli esterni sono stati dipinti di bianco, creando un contrasto on il blu profondo del mare e il verde dei giardini. La cura dei dettagli, dalle ceramiche di Vietri, alle architetture tipicamente mediterranee delle costruzioni, è stata esaltata. Gli spazi interni sono stati riprogettati a partire dalla reception, trasformata sia negli spazi che negli arredi.

Un Bike Hotel d’eccellenza

Accanto alla reception è stata aggiunta una rimessa per le biciclette, progettata anche come officina per piccole riparazioni. Il Pietrablu Resort & SPA si unisce così al Marenea Suite Hotel, al Grand Hotel Riviera, al Basiliani e al Corte di Nettuno, consolidando la sua posizione come Bike Hotel di eccellenza all’interno della catena CDSHotels.

Anche lo spazio dedicato alla ristorazione è stato reinterpretato e, per offrire una varietà di esperienze culinarie, il servizio è stato suddiviso in tre momenti e ambienti distinti: dalla colazione in sala Aquarius al pranzo con la carta snack in piscina, in spiaggia o al bar, la cena a buffet, sempre in Sala Aquarius fino alla cena, con menu alla carta, al ristorante “il Pugliese®”, sulla terrazza. Il bar è stato completamente rivisto in termini di layout e funzionalità: è stata introdotta una zona cocktail-bar dedicata, oltre alla tradizionale area caffetteria.

Infine le camere, suddivise in 4 diverse tipologie: Comfort, Suite, Suite Deluxe e Suite Deluxe vista mare. Hanno subito anch’esse una trasformazione mantenendo intatto il fascino delle ceramiche pregiate, accostate con cura ai tessuti e ai tendaggi. Non da ultimo in tutto l’hotel sono state eliminate tutte le barriere architettoniche per un alto standard di accessibilità e sostenibilità.

I servizi

A disposizione degli ospiti ci sono, inoltre, la spiaggia privata interna e il lido attrezzato con ombrelloni, lettini e gazebo matrimoniali, la piscina e jacuzzi fronte mare, i campi sportivi e ampi spazi verdi nei 12 ettari sui quali si distribuisce l’hotel. A tutto questo si aggiunge la Spa di 700 mq. con biosauna, doccia scozzese, bagno turno, docce emozionali, jacuzzi, tre diverse aree relax e cabine per trattamenti e messaggi e un servizio dedicato alle coppie, anche in esclusiva.

“A livello globale – conclude Miraglia – le prenotazioni delle strutture del gruppo a oggi sono già a più 10% rispetto alla stessa data dello scorso anno: il leggerissimo calo di italiani è stato pienamente compensato dall’aumento della componente itnernazionale di clientela”.