Centara Hotels & Resorts, da Asia e Maldive all’Italia

Riposizionamenti in Asia, ma anche possibili investimenti in Italia. La prima tappa a Milano del roadshow europeo di Centara Hotels & Resorts, divisione del conglomerato thailandese attivo anche nell’immobiliare, nel retail, oltre che nella ristorazione e nell’ospitalità, non ha anticipato solo alcuni dei progetti di rinnovo ed espansione ai quali saranno destinati oltre 408 milioni di euro nei prossimi tre anni, ma ha posto pure le basi per individuare nel Belpaese, così come in Germania e Danimarca, strutture per i suoi 6 brand.

“Gli ospiti italiani rappresentano storicamente uno dei nostri mercati più forti in Thailandia e il settimo a livello complessivo - ha spiegato Jurairat Mongkolwongsiri, vice president sales Centara Hotels & Resorts - ma grazie alla spinta che arriverà dalle nostre due nuove strutture nelle Maldive, il Centara Mirage Lagoon Maldives e il Centara Grand Lagoon Maldives, prevediamo possano diventare a breve il quinto più importante, con volumi ben superiori all’attuale 4% del totale. All’obiettivo potrà contribuire l’eventuale apertura di nostri hotel in Italia nel prossimo futuro, a partire forse dall’area dei grandi laghi nel Nord”.

Con ricavi stimati nel 2025 attorno ai 422,4 milioni di euro, Centara Hotels & Resorts punta a consolidarsi maggiormente nella fascia luxury, innalzando da 4 a 5 stelle parte del suo portfolio di 92 hotels già presenti, o in apertura, in 11 destinazioni in Asia e nella Penisola Arabica, con una disponibilità di oltre 20mila camere (tasso medio d’occupazione del 77%). “Fra le strutture più richieste di quest’anno - aggiunge Mongkolwongsiri - spiccano in particolare il Centara Grand Hotel Osaka (515 camere), per via di Expo 2025 Osaka fra aprile e ottobre, così come il nuovo luxury hotel Centara Reserve di Koh Samui in Thailandia, il cui rebrand sarà replicato nel 2026 per il popolarissimo Centara Grand Beach Resort and Villas di Krabi. Al prossimo TTG Travel Experience di Rimini potrebbero però essere annunciate altre importanti novità”.