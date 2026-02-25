Chia Laguna, la brand evolution: nasce Chia Laguna Nature Resort

Il legame profondo con il territorio e l’ospitalità. Si fonda su questi due valori cardine il nuovo nome di Chia Laguna: Chia Laguna Nature Resort. Frutto di un percorso sviluppato in collaborazione con l’agenzia di branding JHAGGER&CO, la brand evolution orienta la proposta del resort verso una dimensione più ampia e contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi: coppie, famiglie, viaggiatori sportivi, ma anche gruppi di amici e team aziendali.
Fornillo nuovo general manager
L’evoluzione del resort porta con sé un’esperienza più integrata tra le anime dei suoi tre hotel: Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton e The Village.
L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 23 aprile 2026 e a guidare Chia Laguna Nature Resort sarà il nuovo general manager Giuseppe Fornillo, con un’esperienza trentennale maturata ai vertici dell’hotellerie di lusso tra Italia ed Asia. Giuseppe Fornillo approda a Chia dopo una lunga e pluripremiata carriera nel gruppo Marriott International. Già general manager del Le Méridien Suvarnabhumi di Bangkok e con ruoli di direzione in prestigiose strutture come St. Regis Osaka e Sheraton Grande Tokyo Bay, Fornillo vanta una solida competenza nella gestione di resort integrati.
Le esperienze Signature
“Viaggiare è sempre stata questione di esperienze e ricordi vissuti - sottolinea Paolo Curridori, director of sales, Chia Laguna -. Definendo il purpose del Chia Laguna come Il Ritmo della Natura, abbiamo progettato una collezione di esperienze Signature per dare vita a questa filosofia”.
Tra le più interessanti: Blue Zone Cucina, un viaggio culinario ispirato alla longevità, per celebrare la Sardegna come una delle cinque Blue Zones ufficiali al mondo; Yoga in the Wild, un rituale per ritrovare il proprio centro e riconnettersi con la natura; Sip&Sail Sardinia, una crociera lungo la costa di Chia al calar del sole; Lady Bee, un carretto ispirato ai classici veicoli Ape che, di giorno, propone gelato e frozen yogurt di stagione, arricchiti con il miele prodotto dal Chia Laguna, e, di sera, serve drink a base di botaniche locali; Clay & Canvas, rilassanti sessioni di pittura en plein air o laboratori di ceramica sarda con artisti locali.