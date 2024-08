Christian Clerc, ex presidente e ceo di Four Seasons, passa alla guida di Auberge Resorts

Cambio della guardia al vertice di Auberge Resorts. A partire da settembre sarà Christian Clerc a ricoprire la carica di presidente e ceo al posto di Craig Reid, che lascerà l’incarico dopo dieci anni.

Clerc vanga una lunga esperienza nel settore culminata nel 2016, quando venne incaricato di assumere la presidenza globale di Four Season Hotels and Resorts, carica che mantenne fino al 2022 prima di passare alla DuPont Registry Group, riporta hotelsmag.com.

In Four Seasons, Clerc è stato responsabile della gestione di tutti gli aspetti dell'attività alberghiera e residenziale dell'azienda a livello globale, supervisionando 127 hotel, 51 proprietà residenziali, più di 50 proprietà in fase di sviluppo e 50.000 dipendenti in 47 paesi. Auberge Resorts conta 28 proprietà in tutto il mondo ed è di proprietà di The Friedkin Group.