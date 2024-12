Cin: in arrivo nuove funzionalità per le strutture ricettive

Da oggi, martedì 10 dicembre, sono attive ulteriori funzionalità per la Bdsr, la Banca dati strutture ricettive e in particolare per il rilascio del Cin, il codice necessario per gli affitti turistici.

Come spiega il Ministero del Turismo in una nota, “gli utenti che hanno aperto la segnalazione di “struttura mancante” saranno contattati dal supporto tecnico e invitati, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, a collegarsi alla piattaforma per procedere autonomamente con l’ottenimento del Cin”. Sarà poi necessario accedere nuovamente alla piattaforma e concludere la procedura.

Il Ministero del Turismo precisa inoltre che al momento due terzi delle strutture presenti nella Banca dati sono già in possesso del Cin.