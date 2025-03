Cipro: l’Elysium Hotel avvia un importante progetto di restyling

L’Elysium Hotel, struttura sul mare di Paphos, ha avviato una nuova stagione della sua storia con un importante progetto di ristrutturazione.

Un investimento di 10 milioni di euro darà infatti vita a nuove suite, spazi più armoniosi e materiali che celebrano l’identità mediterranea, unendo design contemporaneo e tradizione.

Nato per accogliere viaggiatori alla ricerca di bellezza e serenità, l’Elysium Hotel custodisce un’eredità che fonde storia e paesaggio. Affacciato sulle acque del Mediterraneo e a pochi passi dalle Tombe dei Re, il cinque stelle si prepara ad accogliere il futuro con 48 nuove suite curate dall’architetto cipriota Eraklis Papachristou.

Dalle esclusive Garden Villa Suite, immerse nella luce naturale e arricchite da giardini privati e plunge pool, alle Family Duplex Suite, con le loro camere soppalcate, ogni ambiente è pensato per valorizzare il tempo e lo spazio.

Le Studio Suite, riservate agli adulti, sono progettate per un’esperienza di puro relax: dettagli sofisticati, letti queen-size, doppie docce e terrazze private per godersi il sole e il cielo stellato. Un ulteriore privilegio per chi le sceglie è l’accesso alla piscina dedicata, immersa in un cortile appartato.

Oltre l’architettura, l’Elysium è un racconto che si intreccia con la storia e il paesaggio circostante. I giardini, cuore verde del resort, accoglieranno una nuova selezione di piante autoctone, in un gioco di profumi e colori che rafforza il legame con il territorio. Il completamento della ristrutturazione è previsto per la primavera-estate del 2025. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo, dove tradizione e innovazione si incontrano in perfetto equilibrio.