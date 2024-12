Cipro, Stademos Hotels investe 10 milioni nelle suite dell’Elysium

Saranno pronte per la prossima primavera le 48 nuove suite dell’Elysium Hotel, il cinque stelle di Cipro per il quale il gruppo alberghiero Stademos Hotels ha deciso di investire qualcosa come 10 milioni di euro.

Progettate dall’architetto locale Eraklis Papachristou, saranno caratterizzate da un’estetica mediterranea contemporanea dalle linee pulite, superfici naturali e tonalità calde. Gli interni combineranno legno di quercia naturale, soffitti con travi a vista, pietra locale di Limassol, marmo Terrazzo Ionian Beige greco e travertino per creare un’atmosfera minimalista ma raffinata. Gli spazi esterni includeranno invece pareti in cemento intonacate in terracotta, pavimenti in marmo e sedute integrate che incorniciano piscine private. Tutte le aree comuni dell’Elysium saranno poi arricchite con una vasta gamma di specie vegetali autoctone, rafforzando il legame con il paesaggio naturale circostante.

Le nuove sistemazioni

Tra le nuove proposte, la Family Duplex Suite sarà composta da una camera da letto su un soppalco galleried e una zona giorno, mentre la Garden Villa Suite disporrà di un patio privato con piscina a immersione. Le 12 Studio Suite, adults-only, sono situate nel colonnato megaron dell’hotel e contano di un letto queen-size, una zona toeletta, una doccia doppia e terrazze private. Gli ospiti delle Studio Suite avranno inoltre accesso esclusivo alla piscina riservata agli adulti.

L’Elysium, situato accanto all’antico sito archeologico delle Tombe dei Re a Paphos, dispone di tre piscine, la Opium Health Spa, cinque ristoranti gourmet che spaziano tra cucina italiana, pan-asiatica e cipriota e campi da tennis all’aperto.