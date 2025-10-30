Club Family Hotel, un anno di conferme

Per Club Family Hotel, catena europea specializzata nell’ospitalità per famiglie con bambini, il 2025 si chiude con un bilancio in sostanziale tenuta e 380mila presenze complessive, su un totale di 1.300 camere e 15 strutture distribuite tra le province romagnole.

“Abbiamo dovuto investire di più in promozione per mantenere i volumi – spiega l’imprenditore Andrea Falzaresi – e gestire una domanda sempre più last minute”. A Riccione la stagione è stata trainata dal nuovo villaggio nell’ex Hotel Le Conchiglie, mentre Cesenatico conferma ottimi risultati con Tosi Beach e Serenissima. A Rimini il brand debutta positivamente, Milano Marittima segna un lieve calo. Il mercato italiano mostra segnali di contrazione, compensati dalla crescita di famiglie da Germania, Francia e Belgio. Per il 2026 la strategia punterà su marketing mobile-first e nuovi presìdi internazionali.

Paola Trotta