Il Sole 24 Ore ha un nuovo presidente, una figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano e nel comparto alberghiero: Maria Carmela Colaiacovo. L’ex presidente di Confindustria è stata nominata oggi a ricoprire il suo nuovo incarico dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. Immediata la reazione di Confindustria Alberghi, il cui Consiglio Generale ha espresso le sue congratulazioni a Colaiacovo, sottolineando come sia stata “anche tra i soci fondatori di Confindustria Alberghi, di cui è stata recentemente presidente fino alla scadenza del suo mandato, nel dicembre scorso”.

Maria Carmela Colaiacovo vanta un curriculum di alto profilo in ambito industriale, turistico, finanziario e istituzionale. Ora è vicepresidente di Financo Srl, holding industriale di famiglia, e siede nel consiglio di amministrazione di Colacem SpA, azienda leader nel settore della produzione di cemento. Nel settore turistico come amministratore delegato della società Tourist SpA ha gestito e rilanciato con successo il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio.

Da presidente di Confindustria Alberghi, come rimarca ancora la nota del Consiglio Generale, è stata un vero e proprio riferimento per il settore, che ha saputo traghettare “in un periodo storico particolarmente complesso, segnato dalla crisi pandemica. Il suo contributo è stato fondamentale per dare voce e risposte alle esigenze delle aziende associate”.

La nota prosegue sottolineando la certezza che, anche in questo nuovo incarico alla guida di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, “Maria Carmela Colaiacovo saprà offrire un contributo di grande valore, promuovendo il dialogo tra il mondo dell’informazione, dell’economia e delle imprese”.