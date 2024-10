Collepardi, Atmosphere Core: “Il mercato italiano cresce e si diversifica”

“Il mercato italiano per Atmosphere Core alle Maldive è in crescita e strategicamente importante e i pernottamenti sono aumentati dell’8%, mentre i ricavi sono cresciuti del 4% rispetto al 2023”. Silvia Collepardi, V.P. Sales Marketing Atmosphere Core, è soddisfatta nel tracciare il bilancio della stagione per il gruppo maldiviano.

Cifre incoraggianti ottenute, come ha spiegato a TTG Travel Experience, “grazie anche al lavoro del Regional Director of Sales per l’Italia, José Gregorio Manzo, che ha intensificato le attività promozionali soprattutto sulla parte trade, le collaborazioni con t.o. e agenzie. L’azienda continuerà a investire sul mercato italiano nel 2025, puntando a portarlo nella top 5”.

Intanto il target di clientela cui si propone la vacanza maldiviana sta cambiando: “Oltre alle coppie in luna di miele - ha sottolineato Collepardi - ora ci rivolgiamo a famiglie, gruppi di amici, viaggiatori solitari e genitori single. Si sta inoltre esplorando il segmento Mice”.

Si nota anche una destagionalizzazione: “Sempre più italiani scelgono le Maldive anche d’estate, soprattutto famiglie, grazie ai costi competitivi rispetto ad altre destinazioni mediterranee”.