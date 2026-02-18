TTG Italia

Color Holiday sbarca nel Salento con un family village

Gianluca Scialfa, patron del gruppo Color Holiday, ha scommesso sul sud: dopo il Family Hotel di Rimini, il suo marchio sbarca nel Salento con il Color Dolmen Family Village, a Minervino di Lecce. L’acquisizione dell’ex Dolmen Sport Resort porta nella rete romagnola una struttura di peso: 190 unità abitative in 11 ettari di verde con piscine, impianti sportivi e ristorante.

L’apertura è prevista in primavera, con la formula “Premium All Inclusive” già rodata sulla Riviera. “Il Salento è stata una folgorazione” racconta Scialfa, che ha trasferito parte dello staff dalla Romagna. Un incontro tra due culture dell’accoglienza: l’energia animata dei resort romagnoli e il fascino autentico del tacco d’Italia. Obiettivo dichiarato: diventare riferimento europeo per il turismo family.

