La clientela internazionale ha influito in modo positivo sul bilancio estivo di B&B Hotels, come spiega Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria: “I tassi di occupazione media delle nostre strutture – fa notare – hanno superato l’85%. Abbiamo beneficiato sia di una forte domanda locale, sia di un ritorno significativo degli ospiti esteri, provenienti in particolare dai mercati statunitense e dal Far East. Un trend che si è rivelato fondamentale pe ril successo della stagione, grazie anche a una politica di prezzo basata sul modello ‘value for money’, che ha attirato una clientela diversificata, tra business e leisure”.

Il mercato italiano ha mostrato segnali di ripresa, soprattutto nelle città d’arte e nelle mete balneari. “La componente internazionale di clientela, però, è tornata ai livelli pre-pandemia – sottolinea Comitini -, con un afflusso significativo soprattutto da Francia, Germania e Spagna”.