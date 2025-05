In concomitanza con il massiccio afflusso di turisti e pellegrini nella Capitale, iniziato con i funerali del Santo Padre e tuttora in atto per il Conclave, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli per il contrasto alle più gravi forme di illegalità economico-finanziaria.

Tra i quartieri interessati, l’area della Stazione Termini, San Pietro e Borgo Pio. L’azione ha riguardato le strutture ricettive - alberghiere ed extralberghiere - individuate sulla base di mirate analisi di rischio elaborate dai Reparti Speciali del Corpo. A oggi sono state accertate irregolarità amministrative nei confronti di oltre 100 soggetti, ai quali sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore a 500mila euro.

Le violazioni

Tra le principali violazioni riscontrate, l’omessa comunicazione delle generalità degli alloggiati alla Questura o la mancata adozione o esposizione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), ma anche l’inosservanza delle norme antincendio e la presenza non autorizzata di letti in sovrannumero.

Le Fiamme Gialle hanno anche individuato, nei pressi della Fontana di Trevi, un albergo completamente abusivo, sviluppato su cinque piani di un immobile. La struttura, priva di qualsiasi autorizzazione, offriva 35 stanze e 85 posti letto.

Roberto Saoncella