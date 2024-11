Corinthia Hotels debutta negli States con The Surrey a New York

Corinthia Hotels si prepara al debutto negli Stati Uniti rilevando The Surrey, nell’Upper East Side di Manhattan. Realizzato nel 2026, il complesso è appena stato rinnovato.

L'hotel di 16 piani, situato vicino all'angolo tra East 76th Street e Madison Avenue, dispone di un totale di 70 camere, 30 suite e 14 residenze private. Insieme agli interni completamente rinnovati, l'edificio è ora sede di un avamposto newyorkese del concetto di ristorante e del club per i membri Casa Tua, nonché di The Surrey Spa.

La struttura rappresenta il primo passo verso l’espansione della compagnia, che punta a passare in pochi anni dagli attuali 8 hotel fino a 30 strutture in portfolio. Nel piano di crescita anche una new entry italiana a Roma.

