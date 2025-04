Cortina, boom di prenotazioni per l’estate. Gli albergatori: “Si comincia a sentire l’effetto Olimpiadi”

Gli albergatori di Cortina si preparano a un’estate che, dai primi numeri, promette bene. Stando alle analisi elaborate da HBenchmark e diffuse dall’Associazione degli Albergatori di Cortina, a due mesi di distanza dall’apertura ufficiale della stagione estiva, si registra una significativa impennata delle prenotazioni con un tasso di occupazione media acquisita in costante ascesa che ad oggi supera il 40%, ovvero quasi 12 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’incremento maggiore - del 49,1% - si registra sul mese di luglio (43,7%, contro il 29,3% di aprile 2024), ma anche le performance di agosto (+31,4%) e settembre (+48,7%) vanno oltre le più rosee aspettative, mentre giugno, con un acquisito del 47,2%, ha già quasi raggiunto la percentuale del suo stesso consolidato nel 2024, quando il dato si fermò al 52,5% anche a causa della fortissima ondata di maltempo che influì in negativo sull’avvio di stagione.

Vincono 2 e 3 stelle

A trarre maggior vantaggio da questo boom al momento risultano essere soprattutto le strutture a 2 stelle, 3 stelle e 3 stelle superior, con un incremento delle richieste del 58,1%, e percentuali di crescita che vanno dal +26,2% di giugno al +70,7% di luglio, in controtendenza rispetto ai numeri invernali, dove ha primeggiato il comparto high luxury.

Il segmento di alta gamma per il quadrimestre estivo per ora si è assestato su una media occupazionale del 40,2%, in aumento su tutte le mensilità, a eccezione di agosto, mese tradizionalmente appannaggio della clientela italiana, più avvezza a scegliere strutture familiari o di fascia media.

Per il presidente dell’Associazione degli Albergatori di Cortina, Stefano Pirro, “gli ottimi dati che stiamo registrando per i prossimi mesi confermano quello che tempo stiamo evidenziando, ovvero che l’estate sulle Dolomiti sta conoscendo una nuova età dell’oro. La montagna piace - continua -, ma se in inverno le attività ruotano principalmente intorno allo sci e agli altri sport praticabili sulla neve, con la bella stagione l’offerta si arricchisce permettendoci di proporre tutta una serie di servizi che neanche il mare, nostro diretto concorrente, riesce a eguagliare. Certo, la crescita nelle prenotazioni è davvero importante e tra noi professionisti dell’ospitalità - rimarca - c’è la forte convinzione che ciò sia dovuto essenzialmente all’effetto Olimpico: c’è molta curiosità attorno a Cortina. I turisti vogliono vedere dal vivo i luoghi che tra qualche mese ospiteranno le gare, toccarli con mano in un periodo ancora relativamente calmo. Di fatto quest’estate 2025 sarà il primo vero banco di prova per quello che ci aspetta da novembre in poi”.