Crescono gli investimenti nel lusso: la classifica delle catene

Cresce l'interesse degli investitori negli hotel di lusso. Secondo uno studio di eToro, infatti, emerge come gli asset siano oggi circa il 20% della liquidità globale degli alberghi.

Al primo posto della classifica frutto di questa analisi si trova Marriott International (+14,15%), seguito da Blackstone Group Hilton Worldwide (+11,20%) e Hyatt Hotels (+9,28%). Chiudono la top ten gli americani di Wyndham Hotels & Resort (+4,87%) e di Choice Hotels (+4,21%) con, in decima posizione, la catena spagnola Melià Hotels (+3,98%).



Come riporta Italia Oggi, parallelamente, le strutture ricettive luxury hanno davanti un quinquennio fatto di sfide tra cui il sostenimento delle spese necessarie per implementare le soluzioni tecnologiche, il mantenimento dell'integrità del proprio brand nonché il far fronte agli elevati costi di costruzione e all'instabilità politico-economica del momento.