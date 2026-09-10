Crowne Plaza sbarca a Times Square

New York ha un nuovo Crowne Plaza. IHG ha infatti appena inaugurato nel cuore della città a Times Square, il nuovo hotel di punta del brand, che nasce in un edificio costruito originariamente in occasione dell'Esposizione Universale di New York del 1964.

La struttura, che si sviluppa su 22 piani e prende il nome di Crowne Plaza Manhattan Times Square, dispone di 685 camere con vista sulla città e sorge nelle vicinanze del Rockefeller Center, del distretto dei teatri di Broadway e di Central Park. L'hotel è stato realizzato dalla Al Rayyan Tourism Investment Company (nota come ARTIC) e sarà gestito da Highgate.

L'hotel ospita il ‘Fifty-First Street Social’, un bar-ristorante pensato per accompagnare gli ospiti in ogni momento della giornata, dal caffè del mattino ai cocktail serali, un'area market aperta 24 ore su 24 con snack da asporto e articoli da viaggio essenziali, spazi per riunioni ed eventi dedicati ai viaggiatori d'affari, tra cui un'area più raccolta denominata “The Studio”, ideale per sessioni di lavoro mirate.

Inoltre, il “Manhattan Level”, situato ai piani alti, che comprende ampie suite con vista sullo skyline, la “Broadway Suite”, un attico al 22° piano dotato di terrazza privata, un programma di eventi che include “Weekly Socials” e “Daily Rituals”, con proposte enogastronomiche e attività di benessere.

“Ispirandoci alla nostra filosofia di design ‘New Modern’, abbiamo curato ogni aspetto dell’esperienza di viaggio per rispondere alle esigenze del viaggiatore contemporaneo, che unisce lavoro e svago: dagli spazi di socializzazione flessibili a un’offerta enogastronomica di alto livello, fino a esperienze distintive realmente modellate sulle aspettative della prossima generazione di ospiti” dice Ginger Taggart, vice president of brand management per i global premium brand di IHG Hotels & Resorts.

IHG prevede che Crowne Plaza aggiungerà oltre 36.000 camere nei prossimi anni, incrementando la propria presenza complessiva nel mondo di più di un terzo. L’apertura a Times Square avviene inoltre mentre IHG continua a puntare sul concetto di “blended travel”.