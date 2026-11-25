Un nuovo brand per consolidare il proprio posizionamento come piattaforma multi-brand dell’ospitalità. CX Living alza il velo su CX The Nexus, marchio premium che segna un ulteriore passo nell’evoluzione della società e nella sua strategia di diversificazione del business.

Il progetto debutterà a gennaio 2027 nella Capitale con l’apertura del CX Rome | San Pietro, nuova struttura situata a pochi minuti dal Vaticano.

Il brand riunirà strutture caratterizzate da posizioni privilegiate, immobili di pregio e una spiccata vocazione alberghiera.

“Con CX The Nexus diamo piena espressione a una visione industriale e di brand che abbiamo iniziato a costruire nel 2019, quando abbiamo scelto di superare i confini del modello tradizionale di student housing, integrando per la prima volta una componente di ospitalità short stay - spiega Federica Di Fabio, head of marketing & communication di CX Living -. Oggi quel percorso trova una sua naturale evoluzione in un’architettura di marca più matura e che mantiene il patrimonio di competenze, visione e innovazione sviluppato nel settore del living. La sua proposta si rivolge a una clientela internazionale, leisure e business, attraverso un’esperienza di soggiorno sofisticata, flessibile e profondamente connessa al contesto urbano”.

Nexus, continua, “è il punto di connessione, il luogo in cui convergono esperienze, persone e nuove opportunità. Un concetto che esprime la natura ibrida del prodotto e la nostra visione di un’ospitalità capace di integrare funzioni e mercati differenti. Con questo brand diamo un’identità precisa a una nuova generazione di asset premium, valorizzandone il potenziale ricettivo e le caratteristiche immobiliari per intercettare una domanda internazionale sempre più diversificata. Un’evoluzione che rafforza il nostro posizionamento corporate e sostiene l’ambizione di crescita del Gruppo”.