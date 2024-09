Si chiama EcoWorldHotel Academy il progetto di formazione che EcoWorldHotel, società specializzata in sostenibilità ambientale per strutture ricettive, riserva agli albergatori e ai loro team di tutta Italia. Ideata da Alessandro Bisceglia, ceo e fondatore di EcoWorldHotel, la Academy si propone di fornire agli albergatori tutte le competenze necessarie per distinguersi in un mercato sempre più attento alla sostenibilità ambientale acquisendo conoscenze fondamentali per una gestione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

L’offerta formativa

Un aspetto chiave di questo percorso formativo è il coinvolgimento attivo del personale, non solo dei titolari, che rende l’intero team parte integrante del cambiamento verso un turismo sostenibile. Oltre ai corsi già attivi, i professionisti del settore potranno accedere a nuovi percorsi formativi.

Attualmente, l’offerta formativa include ‘Bio Breakfast’, un corso dedicato a come si può offrire una colazione biologica attraverso la selezione di prodotti biologici, a km zero e locali; ‘Gestione e Pulizia delle Camere’, un percorso che insegna come adottare pratiche di pulizia ecocompatibile, e infine ‘Green Communication’, moduli studiati per fornire strumenti e strategie di comunicazione per motivare e informare il personale sulle pratiche ecosostenibili.

“Il vero cambiamento - spiega Alessandro Bisceglia - parte da dentro, comincia dal management e poi coinvolge i dipendenti. Coinvolgere il personale e assicurarsi che sia ben informato e motivato non solo rafforza la cultura aziendale, ma crea anche un’esperienza autentica ed ecosostenibile per gli ospiti”. Gli albergatori che desiderano trasformare la propria struttura in un hotel ecosostenibile certificato possono aderire al programma “Go to Eco Hotel”, sviluppato da EcoWorldHotel per guidare le strutture verso l’ottenimento della Certificazione di Qualità Ambientale.