Da Mews e SiteMinder una soluzione integrata per la distribuzione alberghiera

Mews e SiteMinder uniscono le forze per semplificare la distribuzione alberghiera. Durante l’evento Mews Unfold di Amsterdam, le due società hanno annunciato una partnership strategica che porterà le funzionalità di distribuzione di SiteMinder direttamente all’interno del sistema operativo di Mews, dando vita a una nuova soluzione completamente integrata: Mews Channel Manager powered by SiteMinder.

La soluzione consentirà così agli albergatori di gestire operazioni e distribuzione da un’unica piattaforma. Disponibilità, tariffe, inventario e contenuti convergeranno in un unico ambiente, eliminando il coordinamento manuale tra sistemi separati.

Le strutture potranno, perciò, operare con maggiore agilità, grazie alla sincronizzazione automatica di ogni aggiornamento su tutti i canali collegati.

“Quando qualcosa è già il migliore al mondo, non si reinventa. SiteMinder nella distribuzione è esattamente questo. Il nostro obiettivo è portare tutto ciò di cui gli hotel hanno bisogno in un unico posto, dove l’IA lavora su ogni livello. Per gli hotel il risultato è concreto: un unico sistema operativo, un contratto, e una sola piattaforma da cui gestire tutto, dalla visibilità online alla gestione operativa. Pricing, distribuzione e performance, in un’unica soluzione”, afferma Richard Valtr, fondatore di Mews.

Attualmente, quasi 3.000 hotel utilizzano Mews e SiteMinder in sinergia, gestendo operazioni e distribuzione su due piattaforme separate. Nei prossimi mesi, queste strutture migreranno a Mews Channel Manager powered by SiteMinder, accessibile direttamente all’interno di Mews.

“SiteMinder è sempre stata sinonimo di accessibilità e scelta, e questa partnership con Mews ne è la naturale evoluzione. Stimiamo Mews da tempo per l’innovazione e la visione di prodotto. Integrare il nostro motore di distribuzione nella loro piattaforma significa fornire agli albergatori l’accesso alla nostra piattaforma nel modo che preferiscono”, dichiara Sankar Narayan, ceo and managing director di SiteMinder.