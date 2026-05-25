dAirect, la startup che rende gli hotel riconoscibili dall’IA

L’IA sta cambiando anche le abitudini dei viaggiatori, con una quota crescente di loro che, al momento di decidere la destinazione di vacanza, non parte più da Google o dalle Ota, ma si affida a ChatGPT, Gemini o Claude per avere indicazioni su dove soggiornare. Uno scenario in cui i siti ufficiali degli hotel rischiano di perdere visibilità, se non correttamente indicizzati. In questo contesto è nata dAirect, una startup italiana che ha sviluppato una tecnologia proprietaria progettata per rendere i siti ufficiali delle strutture ricettive leggibili e interpretabili dai principali assistenti d’intelligenza artificiale.

Già un centinaio le strutture attivate in pochi mesi di attività, con collaborazioni avviate con realtà italiane come VOIhotels (Gruppo Alpitour), Mokinba e Italian Hotel Group.

“Gli hotel stanno affrontando un cambio di paradigma simile a quello vissuto con la nascita del web - spiega Antonio Picozzi, ceo e co-founder di dAirect -. Stiamo infatti entrando nell’era del web ‘agentico’, in cui non è più l’utente a navigare e confrontare, ma è l’IA a scegliere e consigliare le alternative al posto suo. In questo nuovo scenario, se una struttura non è trovabile e leggibile per questi sistemi, di fatto non esiste nel momento in cui il cliente prende la decisione e anche un sito perfettamente funzionante per un utente umano può risultare invisibile o non interpretabile per un agente IA”.

L’obiettivo è, dunque, permettere agli hotel di diventare una delle risposte suggerite dall’intelligenza artificiale, aumentando la visibilità del sito ufficiale nei nuovi canali di scoperta della domanda. Questo si traduce in un incremento del traffico e della quota di prenotazioni.

Nel percorso di sviluppo tecnologico dAirect è stata anche recentemente selezionata da Nvidia per il suo Inception Program, l’iniziativa globale che supporta le migliori startup innovative che stanno definendo il futuro dell’IA.

Con l’Italia come primo mercato, dAirect vanta già una presenza in crescita in Spagna e piani di espansione avviati in Portogallo e Grecia.