Dimenticare la ricerca della vacanza perfetta per lasciare spazio a viaggi più personali, flessibili e capaci di produrre effetti anche dopo il rientro. È il cambiamento di prospettiva fotografato dall’’Hilton Trends Report 2027, The Great Rebalance’, realizzato attraverso un’indagine globale su oltre 14mila viaggiatori in 14 Paesi.

“I viaggiatori - sintetizza sintetizza Chris Nassetta, president e ceo di Hilton - sono sempre meno interessati alla definizione di perfezione data dagli altri e sempre più concentrati sul pianificare i propri viaggi secondo le proprie esigenze”.

Sono cinque i trend individuati per il 2027, il primo dei quali è la vacanza “quasi perfetta”. Il 54% dei viaggiatori sente pressione nel realizzare il viaggio perfetto e il 24% cerca di assecondare le esigenze del gruppo. Cresce così un approccio più flessibile, che lascia spazio alle preferenze personali.

Il secondo è ‘The Travel Trust Equation’, la fiducia nell’esperienza umana. L’IA entra nella pianificazione dei viaggi, ma cresce anche il valore della competenza umana. Il 70% considera lo staff degli hotel una fonte affidabile, mentre il 50% si fida di persone con uno status loyalty. E tra le fonti di consiglio più inattese c’è la mamma.

Un’esperienza di crescita

‘Growth Getaways’, viaggiare per crescere è il terzo trend, che vede sempre più viaggiatori considerare il viaggio è sempre come occasione di crescita personale. Il 42% dichiara di aver scoperto nuovi interessi o passioni proprio grazie a un viaggio e la Gen Z ha quasi il doppio delle probabilità di voler tornare a casa con un hobby o un interesse da coltivare.

Quarta tendenza è ‘Wellness, Rewired’, il benessere cambia forma: il 65% di chi viaggia cerca esperienze capaci di calmare il corpo e riequilibrare il sistema nervoso, mentre il 79% considera aria fresca e vita all’aperto essenziali per rilassarsi. Non a caso i trattamenti outdoor sono aumentati del 60% su base annua.

C’è, infine, anche ‘The Micro-Travel Mindset’: più viaggi e più brevi. Il tempo diventa una risorsa da ottimizzare: il 67% ama pianificare viaggi che permettano di vivere molte esperienze in poco tempo e il 63% preferisce soggiornare in posizioni centrali, con attività e attrazioni facilmente raggiungibili.