Dalle case sugli alberi ai castelli, dalle yurte ai glamping, sempre più viaggiatori scelgono strutture uniche che trasformano il soggiorno in parte integrante dell’esperienza di viaggio. Gli alloggi insoliti, secondo il motore di ricerca specializzato nel segmento cozycozy, rispondono proprio a questa ricerca di autenticità e memorabilità.

Perché gli alloggi insoliti stanno conquistando i viaggiatori

Il turismo esperienziale ha cambiato le regole del gioco: non è più solo la destinazione a fare la differenza, ma l’intera esperienza di soggiorno.

I viaggiatori del 2026 cercano strutture che offrano: riconnessione con la natura: yurte, glamping e case sugli alberi permettono di vivere a contatto diretto con l’ambiente naturale; design originale: architetture innovative e soluzioni creative che sorprendono; privacy esclusiva: spazi riservati lontani dal turismo di massa; e instagrammabilità: location scenografiche perfette per essere condivise sui social.

Come trovare e prenotare alloggi insoliti

La ricerca di alloggi insoliti può essere complessa, dovendo navigare tra diversi siti specializzati. Cozycozy risolve questo problema aggregando oltre 600.000 strutture uniche in un’unica piattaforma, permettendo di: confrontare prezzi e disponibilità in tempo reale, filtrare per tipologia di alloggio e servizi, leggere recensioni verificate, prenotare direttamente senza commissioni aggiuntive.