Ddl false recensioni, Federalberghi Torino: “Un passo avanti a tutela di imprenditori e consumatori”

Arriva il plauso di Federalberghi Torino al Disegno di legge presentato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che mira a porre un freno alle false recensioni online.

Per il presidente Fabio Borio la misura “rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione di una problematica che - scrive in una nota - arreca spesso gravi danni alle imprese e agli operatori del settore turistico-ricettivo. L’introduzione dell’obbligo di identificazione degli autori delle recensioni, insieme al divieto di acquisto e vendita delle stesse - aggiunge - potrebbe finalmente offrire una soluzione concreta a una questione annosa, garantendo da un lato la tutela degli imprenditori e dall’altro una maggiore trasparenza per i consumatori, che avrebbero così la possibilità di compiere scelte più consapevoli”.

“È inoltre fondamentale - conclude il presidente di Federalberghi Torino - riflettere sull’importanza del diritto all’oblio, al fine di evitare che una singola recensione negativa possa continuare a penalizzare un’impresa anche a distanza di anni.”