Debellini, TH Group: “Il turismo ha troppo poco peso politico”

“Il turismo in Italia ha una forza che vale il 14% del Pil e il 17% dell’occupazione, eppure ha pochissimo peso politico. È un mondo frazionato che non si unisce né fa lobby, per cui spesso gli interventi finiscono tutti in lamentale su porti, autostrade, infrastrutture in genere e overtourism”. Graziano Debellini, fondatore e presidente di TH Group, analizza le mancanze di un settore, il turismo, in cui la stessa classe dirigente mostra di credere ancora poco.

“Bisogna far pesare il fatto che questo comparto sia una leva importante per l’economia - aggiunge in un’intervista al Corriere della Sera - e bisogna portare proposte concrete”.

Più qualità all’hospitality

Proposte come, ad esempio, il raddoppio del numero degli hotel a 5 stelle e la trasformazione dei 3 stelle in 4. Oppure ancora la creazione di un vivaio di competenze. “Si dice spesso che non esista nel nostro Paese una scuola come quella di Losanna, invece da tre anni assieme a Cdp e l’Università Ca Foscari abbiamo avviato una scuola di ospitalità con una laurea professionalizzante” spiega il manager, a capo di un gruppo con 31 strutture, uno dei maggiori dell’hospitality.

Il problema principale è, dunque, la qualità: “Ora organizzare una vacanza costa il 10% circa in più rispetto ai tempi del Covid - osserva Debellini - ed è rilevante perché siamo un settore a bassa marginalità, ma non vedo la gente spaventata dai prezzi: semmai i problemi scattano quando al costo non corrisponde la qualità”.

In ogni caso il nostro Paese attira gli sguardi degli investitori esteri che, evidenzia Debellini, “vedono più di noi il nostro valore, che invece diamo per scontato. Dagli arabi in Rocco Forte agli americani, questo interesse ci fa onore, non so però se ci sia una prospettiva”. “Nel nostro Paese - aggiunge - c’è bisogno di grandi operatori, di leader nelle vacanze e che un big come Alpitour possa andare a uno straniero, ecco, un po’ dispiace”.